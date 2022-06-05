Украинцы активно возвращаются из Литвы домой: автобусы до Львова заполнены на месяц вперед
Украинцы, выехавшие в Литву из-за войны с Россией, активно возвращаются на Родину, из-за чего планируется увеличить недельное количество рейсов до Львова
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные организации "Сильные вместе", которая уже месяц организует рейсы в Украину вместе с частной компанией Kautra.
Как отмечается, такие рейсы из Литвы во Львов организованы трижды в неделю, причем в последнее время количество желающих вернуться значительно выросло - места заняты на месяц вперед.
Как отмечают в организации "Сильные вместе", таким образом 600 человек уже переехали в Украину.
"Поток регистрируется очень большой, автобусы заполнены на месяц вперед. Планируем делать больше рейсов в неделю", - рассказывает представитель Kautra Юстинас Вадлуга.
По данным литовского департамента миграции, в эту страну с начала войны прибыло 55 тыс. беженцев из Украины, из которых около 900 вернулись домой.
Напомним, Литва подписала соглашение с Турцией о покупке "байрактара" для Украины.
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