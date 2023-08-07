Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В субботу, 5 августа, наибольший максимум потребления был на 10,7% больше, чем в предыдущие выходные. Для энергосистемы это мощность более 5 тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включиться", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, максимум потребления был на 1,5% выше, чем в рабочий день пятницы, что нетипично для выходных. Причина - аномальная жара и активное использование кондиционеров. Такое высокое потребление - существенная нагрузка на энергосистему", - добавили в Укрэнерго .

В компании отметили, что 4 августа по плановому ремонту вышел один атомный энергоблок , но уже на следующий день в ремонт пошел аналогичный по мощности другой атомный энергоблок.

В Укрэнерго напомнили, что в августе в ремонте будет находиться самое большое количество энергоблоков , поэтому генерации будет меньше, особенно в вечерние часы.

На сегодняшний день запланирован импорт из Словакии и Молдовы. Экспорт электроэнергии не будет.

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