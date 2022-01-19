Украинцу Лунину во второй раз в сезоне доверят место в воротах "Реала"

Об этом сообщает " Mundo Deportivo".



Игровую практику получит украинский голкипер Андрей Лунин, являющийся вторым вратарем команды, он играл в прошлом раунде Кубка Испании.



"Куртуа завтра не будет играть. Ничего серьезного, но у него недомогания. Думаю, к воскресенью он восстановится", - сказал главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.



Матч 1/8 финала Кубка Испании, где встретятся "Реал" и "Эльче", состоится 20 января в 20:00 по киевскому времени. 23 января соперники сыграют снова, но уже в рамках чемпионата Испании.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 2 матча. Украинец выступал в аренде у испанских "Леганеси", "Вальядолиде" и "Овьедо".