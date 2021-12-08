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Главная Общество Украинцев ждут морозы, мокрый снег и гололед, - синоптик Наталья Диденко

Украинцев ждут морозы, мокрый снег и гололед, - синоптик Наталья Диденко

8 декабря, 2021 среда
15:11
Общество Наталья Диденко

В Украине 9 декабря ожидается влажная погода. На дорогах будет гололедица, а деревья обледенеют

Об этом она сообщила в Telegram.

Четверг в Украине будет влажным и облачным.

Осадков сильных не предполагается, однако совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололед, гололедица, налипание мокрого снега, плотная облачность создаст общий синоптический дискомфорт.

Температура воздуха завтра в Украине ожидается разной.

От ночных -5°C…-9°C на Западе Украины до дневных +4°C…+9°C на Востоке.

В Киеве 9 декабря ожидаются небольшие осадки, дождь или мокрый снег.

"В зависимости от температуры воздуха, которая будет держаться около нуля. На дорогах скользко, вероятный гололед, гололедица, налипание мокрого снега", - сообщила Диденко.

В течение пятницы-субботы-воскресенья (10-13 декабря) потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер, а с 14 декабря снова похолодает.



 

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