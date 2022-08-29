Об этом глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал в интервью The Guardian.

По его словам, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

Витренко также посоветовал украинцам запастись теплой одеждой и одеялами на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что многие аспекты проведения отопительного сезона зависят от помощи международных партнеров, поскольку Украине нужны средства для импорта газа.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", – подчеркнул Витренко.

Также он добавил, что Украине необходимо закупить еще 2 млрд кубометров газа, в противном случае "некоторые домохозяйства не получат достаточно тепла и будет очень холодно".

27 августа Кабмин выделил более 1,4 млрд грн на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры. По его словам, премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, правительство продолжает ремонтные работы на критической инфраструктуре и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас – 75%.

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