Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР", в противном случае их ждут репрессии, – Денисова

Об этом информирует в фейсбуке уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.



"В оккупированном городе Сорокино Луганской области начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, принудительно вывезенным из недавно захваченных территорий.



Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это позволяет получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – пишет Людмила Денисова.

Если принудительно вывезенные украинцы откажутся от принятия гражданства, они потеряют какие-либо средства существования и к ним применят репрессии.



"Насильственная паспортизация незаконна и не признается в Украине, она противоречит принципам и нормам международного права и является прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.



Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – добавляет уполномоченная по правам человека.

На фоне пыток в Херсонской области россияне хотят вернуть герб времен Российской империи и раздавать паспорта РФ, - заявила Денисова 7 мая.

Также враг вынуждает местных фермеров в Луганской области передать в собственность российской армии сельскохозяйственную технику.

В Сватовском районе Луганской области оккупационная администрация "ЛНР" заставляет фермеров начать посевную.

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