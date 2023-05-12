Украинцев в РФ могут объявить новыми "чеченцами", - аналитикиня фонда "Вернись живым"
Общественное мнение в РФ тестируют на лояльность идее о новой борьбе с терроризмом - путинский режим может объявить украинцев новыми террористами
Об этом в эфире Эспрессо заявила аналитика фонда "Вернись живым" Мария Кучеренко.
"Мобилизационный потенциал среди мигрантов в РФ очень велик. Россияне хотят и будут его использовать. Чтобы интенсифицировать этот процесс, они могут начать пару дел по терроризму или содействию терроризму со стороны таких людей и пугать их в миграционных службах. Говорить, что если человек не будет проявлять желание защищать новую родину, можно поехать в тюрьму как террорист", - отметила она.
Кучеренко подчеркнула, что существуют еще более глобальные процессы – РФ пытается заигрывать с темой терроризма последние полгода.
"Возникает вопрос, что когда-то они могут перейти от стадии "СВО" к "КТО" - контртеррористической операции, когда всем будет руководить ФСБ. Общественное мнение в РФ тестируют на лояльность к идее о новой борьбе с терроризмом. Террористы будут двух видов - терроризм связанный с исламским, миграционным компонентом, привязанным к выходцам из Средней Азии или кавказским республикам, и опять же мы - украинцы будут новыми террористами, новыми "чеченцами" для них.Я думаю, что речь идет о тестировании общественного мнения, потому что это может стать большими оползнями - передача командования от военных к спецслужбам. Это соответственно другие методы ведения боевых действий, это другая война и переход к совсем другим ударам по нам. К таким вещам нужно относиться внимательно - мы увидим куда, это РФ и федеральную власть приведет", - подытожила аналитик.
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