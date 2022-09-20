Украинцев в Изюме пытали спецслужбы РФ и участники "ЛДНР"

Об этом в эфире Еспресо сказал спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Прокуратура пока не установила специальных подразделений для пыток. Мы понимаем, что эти действия осуществлялись с целью получения определенной информации от граждан, или чтобы подавить протестные настроения у украинского населения. Это делали работники так называемой народной милиции, также были замечены работники ФСБ. Если они видели, что человек действительно имеет определенную информацию или был привлечен к активным проукраинским действиям, то уже более опытные работники ФСБ присоединялись к таким "мероприятиям".Также ОМОН находился на территории Харьковской области. В частности, в Изюме были сотрудники милиции из так называемой ЛДНР. .В этом городе их было много, поскольку оккупанты видели в них местных полицаев, которые понимают менталитет населения и могут с ним работать", - сказал Чубенко.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение сотен людей.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массовых захоронений в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

В деоккупированном Изюме в Харьковской области работа с эксгумацией тел погибших продлится еще почти две недели.

Жена бойца 93 бригады Сергея Совы опознала по фото руки погибшего с браслетами в цветах государственного флага, распространявшегося по сети, своего мужа. После освобождения Изюма Харьковской области в городе и за его пределами стали находить сотни тел убитых и замученных оккупантами украинцев.

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