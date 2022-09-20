Украинцев в Изюме пытали спецслужбы РФ и участники "ЛДНР"
В Изюме Харьковской области украинцев пытали работники российских спецслужб и сотрудники милиции из так называемых Донецкой и Луганской народных республик
Об этом в эфире Еспресо сказал спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Прокуратура пока не установила специальных подразделений для пыток. Мы понимаем, что эти действия осуществлялись с целью получения определенной информации от граждан, или чтобы подавить протестные настроения у украинского населения. Это делали работники так называемой народной милиции, также были замечены работники ФСБ. Если они видели, что человек действительно имеет определенную информацию или был привлечен к активным проукраинским действиям, то уже более опытные работники ФСБ присоединялись к таким "мероприятиям".Также ОМОН находился на территории Харьковской области. В частности, в Изюме были сотрудники милиции из так называемой ЛДНР. .В этом городе их было много, поскольку оккупанты видели в них местных полицаев, которые понимают менталитет населения и могут с ним работать", - сказал Чубенко.
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