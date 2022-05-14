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Украинцев просят выбрать новую марку от Укрпочты

14 мая, 2022 суббота
11:13
Общество

Голосование будет проходить в Дии, а также в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. Результаты объявят 22 мая

Об этом информируют на странице Укрпочты в фейсбуке.

С сегодняшнего дня, 14 мая, украинцев просят отдать свой голос за новую почтовую марку. Голосование будет проходить до 21 мая включительно.

Среди предложенных вариантов: "Героям Слава!", посвященная Вооруженным Силам Украины; Путин, Москва пылает, Гаага ждет; Самая известная собачка в мире – пес Патрон; Песня "Ой, о лузі червона калина…" и "Добрый вечер, мы из Украины!".

"Голосование за эскиз марки с кораблем дало четко понять, что филателия – это история не только о почтовой валюте или коллекционировании, но и о гражданской позиции, которую слышно на весь мир.

Мы хотим, чтобы такой народный выбор стал хорошей традицией для украинцев, которые могут приобщиться к созданию современного филателистического искусства в Украине.

Ту тему, которая соберет больше голосов, мы используем в следующем почтовом выпуске, который будет уже в июне-июле", – говорится в сообщении.

Голосовать можно в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. А в Дии необходимо зайти в услуги, выбрать Опрос и отдавайте свой голос.

  • Марка "Корабль НА" сразу стала филателистическим бестселлером и была объявлена дополнительная продажа, которая стартовала 7 мая.
  • Было выпущено 1 млн марок "Корабль НА". Марку представили 12 апреля. Они были раскуплены в несколько дней.
  • 22 апреля на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" украинскую марку "Русский военный корабель" продали за 5 миллионов гривен.
  • Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки "Корабль ВСЕ".
  • Также планирует выпустить марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой.

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