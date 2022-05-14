Украинцев просят выбрать новую марку от Укрпочты
Голосование будет проходить в Дии, а также в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. Результаты объявят 22 мая
Об этом информируют на странице Укрпочты в фейсбуке.
С сегодняшнего дня, 14 мая, украинцев просят отдать свой голос за новую почтовую марку. Голосование будет проходить до 21 мая включительно.
Среди предложенных вариантов: "Героям Слава!", посвященная Вооруженным Силам Украины; Путин, Москва пылает, Гаага ждет; Самая известная собачка в мире – пес Патрон; Песня "Ой, о лузі червона калина…" и "Добрый вечер, мы из Украины!".
"Голосование за эскиз марки с кораблем дало четко понять, что филателия – это история не только о почтовой валюте или коллекционировании, но и о гражданской позиции, которую слышно на весь мир.
⠀
Мы хотим, чтобы такой народный выбор стал хорошей традицией для украинцев, которые могут приобщиться к созданию современного филателистического искусства в Украине.
Ту тему, которая соберет больше голосов, мы используем в следующем почтовом выпуске, который будет уже в июне-июле", – говорится в сообщении.
Голосовать можно в комментариях во всех соцсетях Укрпочты. А в Дии необходимо зайти в услуги, выбрать Опрос и отдавайте свой голос.
- Марка "Корабль НА" сразу стала филателистическим бестселлером и была объявлена дополнительная продажа, которая стартовала 7 мая.
- Было выпущено 1 млн марок "Корабль НА". Марку представили 12 апреля. Они были раскуплены в несколько дней.
- 22 апреля на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" украинскую марку "Русский военный корабель" продали за 5 миллионов гривен.
- Укрпочта анонсировала выпуск еще одной военной марки "Корабль ВСЕ".
- Также планирует выпустить марку с самолетом "Мрия", нарисованным 11-летней девочкой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное