Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Ваша заявка в чатбот "еВорог" с геолокацией и описанием техники оккупантов может усилить армию и приблизить победу. Сейчас особенно нужна информация из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В "еВорог" просят сообщать, если видите:

бензовозы

скопление техники

перемещение колонн техники

транспортировка техники по железной дороге

склады с боеприпасами

радиолокационные станции

позиции артиллерии

полевые аэродромы для вертолётов

скопление личного состава.

Настоящий чат-бот имеет верификационный бейдж (синюю галочку) и есть только в Telegram. Перейти в "еВорог" можно с главного экрана приложения Действие или по ссылке.

"По возможности осторожно делайте фото/видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в еВорог удалите переписку с чатом и все присланные данные", - написал глава Минцифры Михаил Федоров.