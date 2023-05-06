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Украинцев просят присылать в чат-бот "еВорог" любую информацию о российской технике в Запорожской области

6 мая, 2023 суббота
18:54
Война с Россией

Министерство цифровой трансформации призвало жителей Запорожской области сообщать о технике российских войск через чат-бот "еВорог"

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Ваша заявка в чатбот "еВорог" с геолокацией и описанием техники оккупантов может усилить армию и приблизить победу. Сейчас особенно нужна информация из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В "еВорог" просят сообщать, если видите:

  • бензовозы
  • скопление техники
  • перемещение колонн техники
  • транспортировка техники по железной дороге
  • склады с боеприпасами
  • радиолокационные станции
  • позиции артиллерии
  • полевые аэродромы для вертолётов
  • скопление личного состава.

Настоящий чат-бот имеет верификационный бейдж (синюю галочку) и есть только в Telegram. Перейти в "еВорог" можно с главного экрана приложения Действие или по ссылке.

"По возможности осторожно делайте фото/видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в еВорог удалите переписку с чатом и все присланные данные", - написал глава Минцифры Михаил Федоров.

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Украина
Россия
Технологии
оккупированные территории
Запорожская область
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