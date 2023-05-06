Украинцев просят присылать в чат-бот "еВорог" любую информацию о российской технике в Запорожской области
Министерство цифровой трансформации призвало жителей Запорожской области сообщать о технике российских войск через чат-бот "еВорог"
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Ваша заявка в чатбот "еВорог" с геолокацией и описанием техники оккупантов может усилить армию и приблизить победу. Сейчас особенно нужна информация из нескольких населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В "еВорог" просят сообщать, если видите:
- бензовозы
- скопление техники
- перемещение колонн техники
- транспортировка техники по железной дороге
- склады с боеприпасами
- радиолокационные станции
- позиции артиллерии
- полевые аэродромы для вертолётов
- скопление личного состава.
Настоящий чат-бот имеет верификационный бейдж (синюю галочку) и есть только в Telegram. Перейти в "еВорог" можно с главного экрана приложения Действие или по ссылке.
"По возможности осторожно делайте фото/видео. Но перед этим убедитесь, что россияне вас не видят. Сразу после отправки в еВорог удалите переписку с чатом и все присланные данные", - написал глава Минцифры Михаил Федоров.
- 5 мая стало известно об объявлении срочной эвакуации из прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, в частности речь идет о детях.
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