Украинцев просят поддержать создание Мемориала Героям полка "Азов" на Спивочем поле

Соответствующую петицию на сайте электронных петиций зарегистрировала сегодня, 3 мая, Вера Литвиненко, мама погибшего бойца Владислава с позывным Вектор.

В тексте петиции напоминают о том, что Мариуполь стал городом "самых трагических и одновременно героических страниц борьбы украинского народа против российских захватчиков". А "память о нескольких сотнях воинов, которые в течение длительного времени бесстрашно и неустанно в полном окружении обороняли город Мариуполь, отдавших жизнь за судьбу Украины и за каждого из нас, до сих пор не удостоены их подвига способом".

Инициатор петиции убеждена, что подвиг защитников Мариуполя и Азовстали войдет в историю Украины как пример самого героического противостояния с превосходящими силами врага. А феномен бойцов полка "Азов" уже изучается во всех цивилизованных странах мира. Именно поэтому вопрос почета подвига бойцов полка "Азов" должен быть решен путем создания Мемориала или Стены памяти государственного значения.

"Семьи погибших героев считают достойным местом Певческое поле рядом с Национальным Музеем истории Украины в Великой Отечественной войне (ныне – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, – ред.), чтобы будущим поколениям было место для чествования героического поступка азовцев", — говорится в петиции.

Семья погибших защитников Мариуполя и Патронатная служба призвали украинцев поддержать проект создания памятного комплекса именно на Спивочем поле.

"Защитники Мариуполя сражались до последнего в полном окружении, отрезанные от большой земли. Их подвиг не должны забыть. Общество должно видеть, к чему приводит легкомысленная политика, в результате которой часть народа считали монстра – другом, а государство с первых дней своего становления разоружалось. Цену нашу свободы должен знать каждый, кто здесь живет и каждый, кто сюда приезжает", – прокомментировала важность создания такого комплекса руководительница Патронатной службы, Елена Толкачева.

Она убеждена, что такой мемориал должен размещаться именно на склоне Днепра, в самом центре Киева, рядом с мемориальным комплексом, посвященным Второй мировой войне.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, необходимо, чтобы ее поддержали не менее 25 тысяч человек. На вечер 3 мая она получила чуть более 1300 голосов поддержки.