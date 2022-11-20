Об этом сообщили в эфире телемарафона "Единые новости".

"Оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты. Поэтому мы всегда просим не спешить предупреждать, что вот в таком регионе сработало ПВО, что взрывы, которые вы слышите , - спокойно, работают наши. Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", - подчеркнула спикер.

В Пентагоне заявили, что системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные США Украиной, перехватили 100% ракет, которые Россия направила на нашу страну 15 ноября.

Украина настаивает на необходимости оградить ее воздушным щитом.

18 ноября в Воздушных силах заявили о подготовке системы Hawk к защите неба над Украиной.

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