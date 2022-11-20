Украинцев просят не рассказывать о работе ПВО: враг пытается вычислить позиции
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска пытаются вычислить позиции украинской противовоздушной обороны
Об этом сообщили в эфире телемарафона "Единые новости".
"Оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты. Поэтому мы всегда просим не спешить предупреждать, что вот в таком регионе сработало ПВО, что взрывы, которые вы слышите , - спокойно, работают наши. Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", - подчеркнула спикер.
- В Пентагоне заявили, что системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные США Украиной, перехватили 100% ракет, которые Россия направила на нашу страну 15 ноября.
- Украина настаивает на необходимости оградить ее воздушным щитом.
- 18 ноября в Воздушных силах заявили о подготовке системы Hawk к защите неба над Украиной.
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