Украинцев призывают не распространять информацию о хранении нефтепродуктов
Украинцев призвали не распространять в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов
Об этом отметили в Центре противодействия дезинформации.
Информация о нефтепродуктах является стратегической
"ЦПД при СНБО Украины обращается к представителям СМИ и обычным гражданам: Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена", - говорится в сообщении.
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