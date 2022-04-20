Украинцев призывают не распространять информацию о хранении нефтепродуктов

Об этом отметили в Центре противодействия дезинформации.



Информация о нефтепродуктах является стратегической



"ЦПД при СНБО Украины обращается к представителям СМИ и обычным гражданам: Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена", - говорится в сообщении.





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