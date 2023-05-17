Об этом сообщает Military Media Center.

Готовясь к очередным ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики.

В связи с этим Минобороны призывает украинцев не публиковать в соцсетях:

фото и видео пусков ракет противовоздушной обороны

фото и видео позиций средств ПВО

свои мнения, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали

Такую информацию российские войска используют для разведки, прокладки маршрутов применения ракет для обхода ПВО, корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.