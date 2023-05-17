Украинцев призывают не помогать врагу и не показывать в соцсетях работу ПВО
Перед массированными обстрелами россияне подробно изучают соцсети украинцев: опрометчивое поведение пользователей может стать причиной обстрела конкретной местности
Об этом сообщает Military Media Center.
Готовясь к очередным ракетным атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети украинских пользователей, различные паблики.
В связи с этим Минобороны призывает украинцев не публиковать в соцсетях:
- фото и видео пусков ракет противовоздушной обороны
- фото и видео позиций средств ПВО
- свои мнения, какое украинское оружие где может стоять и какие объекты прикрывать
- сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали
Такую информацию российские войска используют для разведки, прокладки маршрутов применения ракет для обхода ПВО, корректировки и нанесения ударов по самим средствам ПВО.
- Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.
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