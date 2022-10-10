Украинцев призывают максимально сократить потребление электричества в вечерний период 10 октября

Об этом сообщает заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей. "Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях", - добавляет председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

Среди приборов, потребляющих большое количество энергии, электрообогреватели, бойлеры, кухонная электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник (кофеварка), утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер и телевизор.

"Сегодня вечером следует минимизировать использование таких приборов, а пользоваться ими ночью или в обеденное время дня. Также более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему. Сегодня вечером и последующие несколько дней сделаем все возможное, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в 18:00–23:00", – призвал Герус.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электричества, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО. Также пострадали многие другие области и города Украины.

В ряде из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

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