Украинцев призвали устроить "сафари" на предательницу Поклонскую, которая приехала на Херсонщину с "гумпомощью" РФ

В своем Telegram-канале она публикует фото, рассказывает о "спецоперации" России в Украине и отмечает, что приехала в Украину с "гуманитарной" миссией в сопровождении Росгвардии, информирует Еспресо.TV

Появление предательницы не осталось незамеченным. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко объявил "сафари", призвав херсонцев задержать Поклонскую.

"Херсонская область, хочешь сафари? За задержание Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Тварюка, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами в Херсонскую область. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит с себя великого филантропа. .. Видно, что няш-мяш не ожидает удара.Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности - но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает.Если где-нибудь увидите, смело задерживайте.О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал нардеп в своем Telegram.

Вскоре появилась информация, что один крымский бизнесмен пообещал тем, кто ее поймает вознаграждение в $100 тыс., однако впоследствии этот пост был удален с его страницы.

Напомним, в начале года Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.

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