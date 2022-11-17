Украинцев призвали сдать донорскую кровь для защитников

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

"Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призывает каждого украинца внести вклад в победу – сдавать кровь для наших защитников. Ведь каждый день наши воины ведут ожесточенные бои с врагом", – пишет пресс-служба.

В настоящее время потребность в донорской крови на передовой ежедневна. Поэтому должен быть соответствующий запас, чтобы все, кому это необходимо, получали ее сразу. Один украинец, который сдаст свою кровь, может спасти жизнь двум-трем бойцам.

"Я присоединилась к онлайн-реестру доноров и призываю каждого, кто имеет возможность и пригоден по состоянию здоровья, присоединиться. Это наша обязанность - отдать небольшую долю того, что спасает жизнь нашим воинам, – своей крови. Так мы вместе боремся с врагом, спасаем жизнь и приближаем нашу победу", – подчеркнула Верещук.

Для того чтобы приобщиться к донорству, нужно позвонить в центры крови своего города и записаться в их базы или внести свои данные в онлайн-реестры доноров . Если вашей группы в банке достаточно, то медики вызовут при необходимости.

Также необходимо следить за объявлениями центров о срочных потребностях в донорах определенных групп крови.

Львовский областной центр службы крови нуждается в донорской крови всех групп, больше всего необходима кровь с резусом (-) "минус".

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