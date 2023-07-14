Украинцев призвали не оставлять собак в закрытых автомобилях. Это смертельно опасно
ДСНС Украины призвала не оставлять собак в закрытых автомобилях во время летней жары
Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу ДСНС.
"В этот летний день хотим напомнить: не забывайте о четырехлапых друзьях, им переживать жару тяжелее! Оставляйте больше воды хвостатым и не оставляйте их в закрытых автомашинах, даже на 5 минут!" - пишет Служба.
ДСНС также призывает наливать воду бездомным животным на улице.
"Они не виноваты, что живут без хозяина. Мы благодарим каждого и каждую, кто помогает пушистикам спасаться от войны и жары. Доброта ваших сердец поражает", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное