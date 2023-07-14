Украинцев призвали не оставлять собак в закрытых автомобилях. Это смертельно опасно

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на фейсбук-страницу ДСНС.

"В этот летний день хотим напомнить: не забывайте о четырехлапых друзьях, им переживать жару тяжелее! Оставляйте больше воды хвостатым и не оставляйте их в закрытых автомашинах, даже на 5 минут!" - пишет Служба.

ДСНС также призывает наливать воду бездомным животным на улице.

"Они не виноваты, что живут без хозяина. Мы благодарим каждого и каждую, кто помогает пушистикам спасаться от войны и жары. Доброта ваших сердец поражает", - говорится в сообщении.