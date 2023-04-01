Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве проинформировали о проведении встречи с семьями военнослужащих Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Родных украинских военнопленных предостерегли от использования российских чат-ботов для поиска людей.

"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в повестке дня – оказание медицинской помощи раненым в плену.

"Координационный штаб не всегда может сообщить родным места содержания пленных, даже если владеет определенной информацией. Она требует тщательной проверки. Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", - говорится в сообщении.