Украинцев призвали не использовать российские чат-боты для поиска пленных родственников
Представители РФ могут использовать переписку с семьями для психологического давления на пленных украинцев
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В ведомстве проинформировали о проведении встречи с семьями военнослужащих Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Родных украинских военнопленных предостерегли от использования российских чат-ботов для поиска людей.
"Не забывайте, что вы будете общаться с лицами, которые обязательно будут пытаться использовать вашу боль. Могут шантажировать. Кроме того, они могут использовать переписку для психологического давления. Показывать сообщения пленному и говорить: "Видишь, мы переписываемся с твоей женой, а Украина не хочет тебя забирать". Все это манипуляции. Мы готовы забрать всех", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в повестке дня – оказание медицинской помощи раненым в плену.
"Координационный штаб не всегда может сообщить родным места содержания пленных, даже если владеет определенной информацией. Она требует тщательной проверки. Ведь враг пытается ввести в заблуждение наших людей перед обменом. Например, во время переклички намеренно называть фамилии людей, которых нет в этом месте содержания. Защитники в разных камерах не могут этого проверить", - говорится в сообщении.
- 24 марта украинская сторона передала российских тяжелораненых пленных на Родину, захваченных за время широкомасштабного вторжения, в то же время РФ удерживает наших воинов.
- Представители РФ не соглашаются на предложения Украины по обмену пленных в формате "всех на всех", даже если речь идет о женщинах или раненых.
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