Украинцев предупреждают об активизации интернет-мошенников под предлогом призывов к помощи
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об активизации случаев интернет-мошенничества под предлогом призывов к помощи
Об этом говорится на странице центра в Facebook.
Самыми распространенными признаками действий мошенников является:
- Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты);
- Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин/ОГА/Красного креста;
- Слишком конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского/военного оборудования;
- Акцент на эмоциях вины, жалости, а текст часто выделен большими буквами и восклицательными знаками;
- Указаны суммы собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ);
- Текст переведен автоматическим переводчиком (много русизмов, неправильно употреблены формы слов);
- Слишком очевидны запросы (пища, медикаменты).
- Напомним, ГСЧС просит украинцев быть бдительными, ведь зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть формой пожарных.
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