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Украинцев предупреждают о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней

30 апреля, 2022 суббота
10:25
война с Россией

Украинцев предупредили о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней, поэтому людей просят избегать скоплений на кладбищах

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отметим, что поминальные дни (Радоница, Проводы, Родительская суббота) будут проходить в разных уголках Украины, начиная уже с субботы, 30 апреля. Поскольку в минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины, то провокации и обстрелы возможны и во время поминальных дней.

Через возможные провокации украинцев призывают воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах и в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать к бомбоубежищу или укрытию.

  • Отметим, на 30 апреля российские кафиры наращивают темпы проведения наступательной операции и проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях.

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