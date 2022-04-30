Украинцев предупреждают о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отметим, что поминальные дни (Радоница, Проводы, Родительская суббота) будут проходить в разных уголках Украины, начиная уже с субботы, 30 апреля. Поскольку в минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины, то провокации и обстрелы возможны и во время поминальных дней.

Через возможные провокации украинцев призывают воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и кладбищах и в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать к бомбоубежищу или укрытию.

Отметим, на 30 апреля российские кафиры наращивают темпы проведения наступательной операции и проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях.