Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов

Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает Еспресо.TV.



"CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности. В теле письма есть ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, из которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ. Этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов", - говорится в сообщении.



Исследование показывает, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.



Если вы получали или открывали указанное письмо, нужно немедленно сообщить на почту cert@cert.gov.ua.

Напомним, в Луганской области неизвестные люди, притворяясь местными жителями города Сватово, снимают видео в поддержку режима Путина. Они также распространяют агитационные письма в целях психологического давления.