Украинцев предупреждают о "фейковых" электронных рассылках от имени госорганов
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала очередную попытку вражеских хакеров навредить Украине
Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает Еспресо.TV.
"CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, обнаружила распространение фейковых электронных писем от имени государственных органов Украины с инструкциями по повышению уровня информационной безопасности. В теле письма есть ссылка на веб-сайт hxxps://forkscenter[.]fr/, из которого предлагается загрузить "критические обновления" в виде файла "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe" размером около 60МБ. Этот файл запускает загрузчик "alt.exe", устанавливающий ряд файлов", - говорится в сообщении.
Исследование показывает, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
Если вы получали или открывали указанное письмо, нужно немедленно сообщить на почту cert@cert.gov.ua.
- Напомним, в Луганской области неизвестные люди, притворяясь местными жителями города Сватово, снимают видео в поддержку режима Путина. Они также распространяют агитационные письма в целях психологического давления.
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