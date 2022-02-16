Украинцев предупредили об атаке в Facebook: имитируют страницу авторизации в соцсети и распространяют подозрительные ссылки

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.



"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA получена информация о массовом распространении подозрительных ссылок", – говорится в сообщении.



Украинцев предостерегают не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию.



Отмечается, что подобная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующих себя TeamLucernaRD.



Их активность началась не позднее ноября 2021 года, отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15 февраля не подтверждено.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходит массовая атака на ресурсы банков, в частности, Приват24, Ощад 24/7, и портал "Дия", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во вторник, 15 февраля, в Украине наблюдались сбои в работе Монобанка и Альфа-Банка из-за мощных кибератак.