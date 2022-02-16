Украинцев предупредили об атаке в Facebook: имитируют страницу авторизации в соцсети и распространяют подозрительные ссылки
Команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA заявила о массовом распространении подозрительных ссылок, имитирующих страницу авторизации в Facebook, с целью похищения данных пользователей
Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA получена информация о массовом распространении подозрительных ссылок", – говорится в сообщении.
Украинцев предостерегают не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию.
Отмечается, что подобная активность осуществляется неустановленной группой лиц, именующих себя TeamLucernaRD.
Их активность началась не позднее ноября 2021 года, отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15 февраля не подтверждено.
- Напомним, что во вторник, 15 февраля, происходит массовая атака на ресурсы банков, в частности, Приват24, Ощад 24/7, и портал "Дия", также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Во вторник, 15 февраля, в Украине наблюдались сбои в работе Монобанка и Альфа-Банка из-за мощных кибератак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное