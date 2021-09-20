Украинцев предупредили о заморозках: где ожидать
В Украине на этой неделе ожидается похолодание - до ночных заморозков
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0 °C ... -3 °C (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении
Также ночью 23 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0 °C ... -3 °C.
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