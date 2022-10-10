Украинцев предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов
Перебои со снабжением электроэнергии связаны с ракетными атаками на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. Как сообщают в Укрэнерго, в городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.
"Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", – отмечается в сообщении.
-
10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.23
Покупка 40.23Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.91
- Актуальное
- Важное