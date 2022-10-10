Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. Как сообщают в Укрэнерго, в городах и населённых пунктах возможны перебои с энергопитанием.

"Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений", – отмечается в сообщении.

10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.

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