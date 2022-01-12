Украинцев предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за гололеда: установлен желтый уровень опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"По данным УкрГидрометцентра 12 января на дорогах страны гололед (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Гололедица ожидается на дорогах по всей Украине кроме Южного региона.



О желтом уровне опасности на дорогах предупреждают и жителей Киевской области и столицы.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - отмечают в ГСЧС.