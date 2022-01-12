Украинцев предупредили о возможных нарушениях движения транспорта из-за гололеда: установлен желтый уровень опасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду, 12 января, предупредила об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра 12 января на дорогах страны гололед (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Гололедица ожидается на дорогах по всей Украине кроме Южного региона.
О желтом уровне опасности на дорогах предупреждают и жителей Киевской области и столицы.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - отмечают в ГСЧС.
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