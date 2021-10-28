Украинцев предупредили о тумане: в каких регионах ждать
В Украине 29 октября ожидается туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 м
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области 29 октября будет туманно, видимость 250-500 м.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
"Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и избегайте опасных маневров", - говорят в ГСЧС.
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