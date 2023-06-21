Украинцев предупредили о техническом перерыве в работе Дии

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Дии.

"Чтобы вы пользовались самыми качественными онлайн-услугами, мы расширяемся на еще один датацентр. Так сервисы будут работать молниеносно быстро и максимально защищены. Для переезда на новое оборудование нужно немного времени. Поэтому онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00". Сразу после этого Дия будет готова к работе", - говорится в сообщении.

Представители Дии дали совет: если вам нужно получить справку о несудимости или выписку о месте жительства, уплатить налоги или подать заявление о браке – лучше сделайте это сейчас.