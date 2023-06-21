Украинцев предупредили о техническом перерыве в работе Дии
В ночь с 21 на 22 июня Дия не будет работать около двух часов
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Дии.
"Чтобы вы пользовались самыми качественными онлайн-услугами, мы расширяемся на еще один датацентр. Так сервисы будут работать молниеносно быстро и максимально защищены. Для переезда на новое оборудование нужно немного времени. Поэтому онлайн-сервисы не будут работать сегодня с 23:00 до 01:00". Сразу после этого Дия будет готова к работе", - говорится в сообщении.
Представители Дии дали совет: если вам нужно получить справку о несудимости или выписку о месте жительства, уплатить налоги или подать заявление о браке – лучше сделайте это сейчас.
- С 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
- В Дии также добавили военную облигацию Новая Каховка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное