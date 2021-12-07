Украинцев предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:

7 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области;

7-8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.

В свою очередь, 8 декабря в связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).



Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

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