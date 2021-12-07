Украинцев предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат
Спасатели предупредили украинцев о возможном сходе лавин в Карпатах из-за метелей и снегопадов
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:
- 7 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области;
- 7-8 декабря – на высокогорье Закарпатской области, в среднегорье Львовской области.
В свою очередь, 8 декабря в связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).
Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
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