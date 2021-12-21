Украинцев предупредили о снеголавинной опасности и гололедице, возможном сбое в работе транспорта
21 декабря в Украине прогнозируют непогоду, в связи с чем возможны трудности в движении транспорта
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Во вторник, 21 декабря, в Украине держится гололедица. В Киеве и Киевской области установили первый уровень опасности (желтый). Ненастье может вызвать проблемы с движением транспорта на определенных участках дорог и улиц.
Кроме того, из-за метелей и снегопадов в горах Львовщины, Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатья зафиксировали третий уровень снеголавинной опасности.
Также в ГСЧС отмечают, что, несмотря на сильное похолодание, на реках бассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,6 м над уровнями на 8 ч. 18 декабря без негативных последствий.
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