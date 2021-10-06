Украинцев предупредили о штормовом ветре: какие области накроет
В Украине объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидаются сильные порывы ветра
Об этом сообщает УкрГидрометцентр .
Как отмечается, 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").
Штормовое предупреждение объявлено в:
- Волынской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Ривненской;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Черновицкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Херсонской областях.
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