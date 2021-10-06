Украинцев предупредили о штормовом ветре: какие области накроет

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

Как отмечается, 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Штормовое предупреждение объявлено в:

Волынской;

Львовской;

Хмельницкой;

Ривненской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Луганской;

Донецкой;

Херсонской областях.

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