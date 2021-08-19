Украинцев предупредили о шторме: регионы накроет непогода
В ГСЧС предупредили украинцев о грозах, граде и шквалах 20 августа
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях по Украине. По данным УкрГидрометцентра, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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