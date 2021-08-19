Украинцев предупредили о шторме: регионы накроет непогода

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях по Украине. По данным УкрГидрометцентра, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb