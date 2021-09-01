Украинцев предупредили о шторме: какие области накроет непогода
В Укргидрометцентре предупредили о сильных дождях и ветре 1-2 сентября
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Так, днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значений дождь (І уровень опасности, желтый).
1 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В свою очередь 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).
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