Украинцев предупредили о шторме: какие области накроет непогода

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Так, днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах значений дождь (І уровень опасности, желтый).

1 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В свою очередь 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

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