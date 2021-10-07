Украинцев предупредили о шторме: 9 областей накроет ветер
В Украины 7 октября девять областей накроет штормовой ветер
Об этом сообщает УкрГидрометцентр .
Так, днем будет сильный ветер в:
- Ровенской;
- Львовской;
- Волынской;
- Хмельницкой;
- Черновицкой;
- Ивано-Франковской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой областях.
Порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Как отмечается, 7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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