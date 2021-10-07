Украинцев предупредили о шторме: 9 областей накроет ветер

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

Так, днем будет сильный ветер в:

Ровенской;

Львовской;

Волынской;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой областях.

Порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Как отмечается, 7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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