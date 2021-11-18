Украинцев предупредили о шторме 19 ноября

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.



Как отмечается, 19 ноября в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.



Ожидается І уровень опасности, желтый.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

