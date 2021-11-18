Украинцев предупредили о шторме 19 ноября
Укргидромедцентр предупредил, что в пятницу, 19 ноября, в западных областях Украины будут сильные порывы ветра
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Как отмечается, 19 ноября в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Ожидается І уровень опасности, желтый.
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