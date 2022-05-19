Украинцев предупредили о российских провокациях в Донецкой области с возможными массовыми убийствами гражданских
Центр при СНБО предупредил украинцев о провокациях оккупантов в Донецкой области с возможными массовыми убийствами гражданских под видом ВСУ
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", что якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов"", - отметили в ЦПИ.
Российские медиа сообщают, что для этого украинские военные якобы переоденутся в форму российской армии с белыми повязками и на камеру будут расстреливать жителей Константиновки.
"Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства. Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ – попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений , которые планируются оккупантами", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
- 18 мая сообщали, что кафиры распространяют фейки , что в Константиновке ВСУ переодеваются в российскую форму и планируют убивать гражданских.
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