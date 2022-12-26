Об этом информирует Укрэнерго .

"В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - подчеркивают в ведомстве.

Пресс-служба напоминает, что аварийные отключения применяются исключительно при наличии дефицита, чтобы сохранить баланс производства и потребление света в системе. Отменить экстренные отключения можно будет только после полного прекращения атак российских оккупантов на нашу энергосистему.

Укрэнерго имеет только одну официальную страницу в фейсбуке и телеграме.

Напомним, 23 декабря произошла 21-я террористическая атака России на энергетические объекты группы ДТЭК в течение сентября-декабря. В результате 25 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также пострадали спасатели и работники подрядных организаций.

Учитывая существенный дефицит мощности в энергосистеме к утру 26 декабря в пяти областях Украины, а также в Киеве действуют аварийные графики отключения электроэнергии.

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