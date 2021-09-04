Украинцев предупредили о первых осенних заморозках
6-7 сентября на большей части территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
В ГСЧС отметили, что 6-7 сентября заморозки на почве 0-3 градуса ожидаются на всей территории Украины, кроме Закарпатья и южной части.
"Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы - заморозки 0... -3 °С (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГСЧС.
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