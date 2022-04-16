Украинцев предупредили о новой киберугрозе: враг от имени СБУ рассылает компьютерные вирусы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ. Для рассылки писем с вирусами противник использует популярные месседжеры. В сообщениях пользователям предлагают загрузить файл с якобы "инструкцией действий на период военного времени". ", – говорится в сообщении.



Основными целями неприятеля являются государственные служащие. Оккупанты предполагают, что с помощью их телефона смогут собрать конфиденциальную информацию. Украинцев призывали внимательно относиться к каким-либо сообщениям такого рода и подчеркнули, что СБУ подобных рассылок не делает.



Добавим, что подобные сообщения не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц, сразу удаляйте такую переписку и доверяйте только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что хакеры присылают украинцам XLS-документ "Мобилизационный регистр.xls", открытие которого приводит к запуску программы для похищения данных.