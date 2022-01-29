Украинцев предупредили о новой кибератаке, осуществляемой через почтовую рассылку

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В центре заявили, что задействованы только отдельные официальные адреса судов, но не исключено, что проблема может касаться всего почтового сервера.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных почтовых сообщений, содержащих ссылки на защищенные паролем RAR и/или ZIP архивы (например, "Судебный запрос №997836477463567677822"). на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles», – говорится в сообщении.

Если получатель сообщения загрузит и распакует архив, на его компьютер будет установлена программа Remote Utilities. Она, в свою очередь, предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.

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