Украинцев предупредили о новой кибератаке, осуществляемой через почтовую рассылку
В Украине разворачивается новая кибератака, в ходе которой осуществляется рассылка вируса по электронной почте под видом судебных запросов
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В центре заявили, что задействованы только отдельные официальные адреса судов, но не исключено, что проблема может касаться всего почтового сервера.
"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных почтовых сообщений, содержащих ссылки на защищенные паролем RAR и/или ZIP архивы (например, "Судебный запрос №997836477463567677822"). на публичных сервисах Google Drive и DropMeFiles», – говорится в сообщении.
Если получатель сообщения загрузит и распакует архив, на его компьютер будет установлена программа Remote Utilities. Она, в свою очередь, предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
- 15 января стало известно, что к кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой.
- 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия.
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