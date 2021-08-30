Украинцев предупредили о мошенниках: требуют взятки от имени Госэкоинспекции
Председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный предупредил руководителей субъектов хозяйствования о мошенниках, которые требуют взятки
Об этом он сообщил в Facebook.
"Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду за нарушения экологического законодательства, угрожают", - подчеркнул Малеваный.
Он отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.
"Один из номеров, с которых звонят: +38 095 314 64 97", - добавил он.
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