Украинцев предупредили о мошенниках: требуют взятки от имени Госэкоинспекции

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду за нарушения экологического законодательства, угрожают", - подчеркнул Малеваный.

Он отметил, что уже подготовил соответствующее заявление в киберполицию, чтобы правоохранители провели расследование.

"Один из номеров, с которых звонят: +38 095 314 64 97", - добавил он.

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