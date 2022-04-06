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Украинцев предупредили о хакерах, которые пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram. Советуют не переходить по подозрительным ссылкам

6 апреля, 2022 среда
08:36
Криминал хакер

В Госспецсвязи и Киберполиции зафиксировали кибератаки, направленные на получение доступа к аккаунтам украинцев в Telegram

Об этом Госспецсвязи сообщила в Telegram.

"Преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS", - указало ведомство.

Таким образом, хакеры пытаются похитить данные сессии, перечень контактов и истории переписки в этой соцсети.

"Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России", - указало Госспецсвязи и призвало быть бдительными.

Чтобы не попасть на крючок к хакерам, следует ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации в соцсети (вместе с кодом, поступающим в SMS).

Также важно в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего.

"В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию – с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных вебресурсов", – отмечает Госспецсвязи.

  • Напомним, правительственная команда CERT-UA сообщила об очередной кибератаке на государственные органы Украины, на этот раз хакеры паразитируют на информации о военных преступлениях россиян.
  • Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них неуспешны.
  • В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.


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хакеры
война с Россией
Telegram
кибератака
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