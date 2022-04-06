Украинцев предупредили о хакерах, которые пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram. Советуют не переходить по подозрительным ссылкам

Об этом Госспецсвязи сообщила в Telegram.



"Преступники распространяли среди граждан Украины сообщения с вредоносными ссылками на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода с SMS", - указало ведомство.



Таким образом, хакеры пытаются похитить данные сессии, перечень контактов и истории переписки в этой соцсети.



"Украинские киберспециалисты заблокировали хостинг, с которого велись атаки, однако злоумышленники "переезжают" на хостинги России", - указало Госспецсвязи и призвало быть бдительными.



Чтобы не попасть на крючок к хакерам, следует ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации в соцсети (вместе с кодом, поступающим в SMS).



Также важно в настройках Telegram завершить все сеансы, кроме текущего.



"В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию – с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных вебресурсов", – отмечает Госспецсвязи.

Напомним, правительственная команда CERT-UA сообщила об очередной кибератаке на государственные органы Украины, на этот раз хакеры паразитируют на информации о военных преступлениях россиян.

Число хакерских атак за месяц войны выросло втрое, но большинство из них неуспешны.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.