Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и др. Потому что скорость дрона не высока 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет несколько длиннее", - заявил Игнат.

С начала суток 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов с РСЗО.

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