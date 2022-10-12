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Украинцев предупредили, что из-за дронов-камикадзе воздушная тревога может продолжаться дольше

12 октября, 2022 среда
23:20
война с Россией

В Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев, что из-за дронов-камикадзе, которые россияне начали применять для ударов по Украине, продолжительность тревоги может быть больше

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

"Почему так долго тревоги? Сразу объясню это жителям западных областей и др. Потому что скорость дрона не высока 120-150 км в час. И он долго летит и может корректировать маршрут. Таким образом, тревога будет несколько длиннее", - заявил Игнат.

  • С начала суток 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины 3 ракетных и 4 авиаудара, а также совершил до 10 обстрелов с РСЗО.

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