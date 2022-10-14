Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня и завтра антициклон защищает от дождей, штормовых ветров, сильных холодов, дарит солнышко, красивые туманы и еще такое нежное, хоть и скромное, тепло", - говорит она.

15 октября повсюду в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, только в Карпатах и областях Прикарпатья есть вероятность небольших дождей.

Самой теплой завтра погода на Юге Украины и в западных областях, максимально +14...+19°C.

На остальной территории ожидается +10...+15°C.

Синоптик советует не забывать, что ночи уже осенне-холодные. Предполагается 0...+6°C.

В Киеве 15 октября будет без дождей, ночью +3...+5°C, днем +12...+14°C.

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