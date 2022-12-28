Украинцев ожидают три выпуска новых марок в январе-феврале

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил в телеграмме .

"Друзья! Так получилось, что последние выпуски - Херсон, Крымский Мост, Новый год, Щедрик и Оружие - были раскуплены почти за считанные дни и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок", - написал он.

Смелянский отмечает, что теперь выпусков марок будет больше, но тиражи меньше.

"Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь-февраль", - добавил гендиректор Укрпочты.

19 декабря Укрпочта выпустила новогоднюю марку "Разъединенные войной".

Уже в пятницу, 23 декабря, Укрпочта выпустила марку "Щедрик. Carol of the Bells", посвященную столетию премьеры знаменитой щедровки в Карнеги-Холле в Нью-Йорке.

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