Украинцев ожидают ночные заморозки и порывистый ветер, однако днем температура воздуха станет выше, - Наталья Диденко
В Украине 5 октября ожидаются ночные заморозки, порывистый ветер и туман. Днем температура воздуха прогреется до +23 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Антициклональная эпоха в Украине продолжается. И завтра, и в течение всей новой недели практически повсеместно у нас будет сухая погода.
"Разве что какие-то облака периодически будут набегать. Но как набегут, так и рассеются", - отметила синоптик.
Также в Украине ожидаются туманы.
Госпожа Диденко советует водителям не забывать включать свет фар.
Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками.
Дневная температура воздуха не сильно успевать нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается +12 ... +16 °C.
Западная часть Украины получит от прилегающих теплых центрально- и восточноевропейских стран градусы повыше, +14 ... +19 °C, на Закарпатье +18 ... + 23 °C.
Однако в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра.
Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.
В Киеве вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3 ... +7 °C, в окрестностях вероятны заморозки, днем +12 ... +15 °C.
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