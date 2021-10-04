Украинцев ожидают ночные заморозки и порывистый ветер, однако днем температура воздуха станет выше, - Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Антициклональная эпоха в Украине продолжается. И завтра, и в течение всей новой недели практически повсеместно у нас будет сухая погода.

"Разве что какие-то облака периодически будут набегать. Но как набегут, так и рассеются", - отметила синоптик.

Также в Украине ожидаются туманы.

Госпожа Диденко советует водителям не забывать включать свет фар.





Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками.

Дневная температура воздуха не сильно успевать нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается +12 ... +16 °C.

Западная часть Украины получит от прилегающих теплых центрально- и восточноевропейских стран градусы повыше, +14 ... +19 °C, на Закарпатье +18 ... + 23 °C.

Однако в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра.

Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

В Киеве вторник, как и практически всю неделю, обещает сухую погоду. Ночью +3 ... +7 °C, в окрестностях вероятны заморозки, днем +12 ... +15 °C.

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