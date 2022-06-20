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Украинцев ожидает сильная жара 20 июня

20 июня, 2022 понедельник
08:34
Общество жара

По всей территории Украины температура в понедельник, 20 июня, поднимется до 30 градусов и выше.

Об этом сообщают в Украинском Гидметеорологическом центре.

30℃ Цельсия прогнозируют в Одесской области и в Крыму, в других регионах – еще жарче.

Наиболее жарко должно быть в столице и Киевской области – до 34℃.

В свою очередь, +33℃ обещают в западных и северных областях Украины. Осадков не предполагается.

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