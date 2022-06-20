Украинцев ожидает сильная жара 20 июня
По всей территории Украины температура в понедельник, 20 июня, поднимется до 30 градусов и выше.
Об этом сообщают в Украинском Гидметеорологическом центре.
30℃ Цельсия прогнозируют в Одесской области и в Крыму, в других регионах – еще жарче.
Наиболее жарко должно быть в столице и Киевской области – до 34℃.
В свою очередь, +33℃ обещают в западных и северных областях Украины. Осадков не предполагается.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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