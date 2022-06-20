Украинцев ожидает сильная жара 20 июня

Об этом сообщают в Украинском Гидметеорологическом центре.

30℃ Цельсия прогнозируют в Одесской области и в Крыму, в других регионах – еще жарче.

Наиболее жарко должно быть в столице и Киевской области – до 34℃.

В свою очередь, +33℃ обещают в западных и северных областях Украины. Осадков не предполагается.