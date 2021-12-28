Украинцев ожидает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги летом-2022 – эксперт
Летом 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в очередной раз возрастут
Такое мнение озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Я ожидаю, что после отопительного сезона, летом 2022 года, тарифы будут подниматься", – сказал он.
Он уточнил, что речь идет о тарифах на распределение газа, отопление, горячую воду. Тариф на электроэнергию может возрасти с нынешних 1,44-1,68 грн за кВт-ч до 2-2,3 грн за кВт-ч.
"Об этом идет речь в Кабмине. В среднем рост тарифов на электроэнергию ожидается до уровня 2 грн – 2,3 грн. Потому что тариф на распределение Укрэнерго повышен на 22%. А это одна из главных составляющих тарифа для населения. Тариф для бизнеса вырос вдвое, так что я думаю, что и тариф для населения будет расти. Не так быстро и не так стремительно, но все же рост будет", – объяснил Олег Попенко.
- Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что разница между розничной и рыночной ценой на газ приводит к убыткам и не позволяет сохранить действующие тарифы для граждан.
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