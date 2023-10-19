"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS": Зеленский провел разговор с Байденом

Об этом сообщил украинский президент в Telegram.

Зеленский поблагодарил Байдена за эффективное выполнение оборонных договоренностей.

"Украинцев очень вдохновили получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя. Обсудили дальнейшее усиление наших дальнобойных способностей", - написал президент.

Он также выразил благодарность за визит спецпредставительницы США Пенни Прицкер, в ходе которого начаты переговоры о путях использования замороженных российских активов.

"Проинформировал о недавнем законе о политически значимых лицах, принятом украинским парламентом для продвижения реформ и начала переговоров о вступлении в ЕС. Отметил визит Джозефа Байдена в Израиль с целью поиска мира и защиты жизней гражданских людей. Мы также обсудили следующие общие шаги в продвижении Формулы мира .Я приветствовал решение США направить своего представителя на следующую встречу советников на Мальте в конце этого месяца", - подытожил Зеленский.

ATACMS в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе