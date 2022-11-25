Об этом информирует Укрэнерго .

По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране.

В частности, в первую очередь подали свет на критическую инфраструктуру: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, а в некоторых областях работает общественный электротранспорт.

"Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть "зеленой" генерации", - пишет пресс-служба.

Работники продолжают работы по восстановлению питания потребителям, но темпы замедляются, из-за погодных условий: сильный ветер, дождь и минусовую температуру ночью, добавляются обмерзания и порывы проводов в распределительных сетях.

Ремонтные бригады работают круглосуточно.

"Однако, дефицит электроэнергии в системе сохраняется. Сейчас это 30% от общего объема потребления. В этой связи во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления. Просим украинцев помнить, если в доме нет света, это значит, что именно в этот момент работают ремонтники", - подчеркнули в Укрэнерго.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Страны Балтии, Польша и Финляндия готовят укрытие на случай агрессии со стороны России.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.

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